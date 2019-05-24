حبيب: المقاومة بكافة أشكالها مستمرة ولن تتوقف الا بتحقيق اهدافها

شدد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الشيخ خضر حبيب، أن مسيرات العودة كشكل من أشكال المقاومة وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ستبقى مستمرة بأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها.

وشدد حبيب في كلمة له أمام المتظاهرين في منطقة ملكة شرق غزة، على أن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الوحيد لاقتلاع الاحتلال من الوسط العربي ولتعود فلسطين إلى حضنها الدافئ "العربي والإسلامي". مؤكداً أن المقاومة لن تتوقف إلا إذا كنس الاحتلال البغيض من أرض فلسطين .

وعاهد حبيب الله باسم الهيئة الوطنية الشعب الفلسطيني المقاوم الصابر المرابط على مواصلة الزحف والمقاومة باتجاه مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.