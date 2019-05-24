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حرائق في كيبوتس شاعر هنيغف بفعل البالونات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:30 - 24 مايو 2019
حرائق بفعل بالونات حارقة حرائق بفعل بالونات حارقة
بنك فلسطين
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زعمت وسائل إعلام عبرية، أن عدة حرائق اندلعت ظهر اليوم، بفعل إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ووفقاً لموقع حدشوت 24، فإن ثلاثة حرائق اندلعت في المجلس الاقليمي شاعر هنيغف، مخلفاً أضرار جسيمة، وفشلت طواقم الإطفاء في السيطرة على الحرائق.

وفي ذات السياق، ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه تم إخلاء 14 عائلة من المستوطنين بسبب اقتراب النيران من منازلهم.

يشار إلى أن الحرائق اندلعت في شمال "اسرائيل" بسبب ارتفاع حرارة الطقس منذ يوم أمس، ولم تنجح اسرائيل في السيطرة عليها حتى الآن.

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