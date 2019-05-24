الشيخ عزام: معركة بدر تعلمنا أن النصر ليس مستحيلا

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، إن غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية الهجرية، وبالتحديد في السابع عشر من شهر رمضان، حملت دروسا وعبرا كثيرة للمسلمين، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير النصر على العدو.

وأوضح عزام في مقابلة إذاعية أن معركة بدر لم تكن مجرد مواجهة عسكرية بين فريقين، بل كانت فرقانا في كل شيء، فرقانا بين نمطين في التفكير والأخلاق، وبين مجموعتين من البشر، وبين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية.

وأضاف: النصر تحقق للمسلمين في بدر، بعد أن توفرت الأخلاق وروح التضحية والرجولة، والقيادة الراشدة التي أسست الرجال على التوحيد والمنهج السليم".

وأكد عزام، أن غزوة بدر تعطينا دروسا بأن النصر ليس بعيدا، لكنه بحاجة إلى استجماع كل شروطه ومعاييره، وأن الله لا يخذل عباده إن أخذوا بالأسباب وراجعوا أنفسهم"، مبينا أن المقدمات السليمة هي ما يوصل إلى نتائج سليمة، كما حصل في بدر.

وأشار عزام إلى أن غزوة بدر تعلمنا كيف يحترم بعضنا بعضا، وكيف يحترم القائد جنده وشعبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستشير أصحابه قبل معركة بدر.