رغم الاتفاق على تشكيل الحكومة دون ليبرمان.. هل ستحظى بثقة الكنيست؟

توافقت أحزاب إسرائيلية، مساء الخميس، بزعامة حزب الليكود على تشكيل حكومة ائتلافية بـ 60 مقعداً من أحزاب اليمين بدون مشاركة حزب يسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وبحسب بيان لحزب الليكود، فإن نتنياهو عقد اجتماعاً مع رؤساء أحزاب شاس ويهدوت هتوراة واتحاد الأحزاب اليمينية، وتوافقوا على تشكيل حكومة بـ 60 مقعداً.

وقرر المجتمعون بالإجماع تشكيل حكومة يمينية دون تأخير لصالح المواطنين الإسرائيليين. داعين ليبرمان إلى الوفاء بوعوده الانتخابية والانضمام للحكومة اليمينية وعدم مد يده إلى حكومة يسارية.

وقال حزب ليبرمان رداً على ذلك إن هذه حكومة حريديم وليست حكومة يمينية، واصفاً إياها بالحكومة المتشددة، مضيفاً: "بدلاً من الحفاظ على دولة يهودية، يتم تحويل إسرائيل إلى دولة دينية".

وكان نتنياهو وليبرمان قريبان من التوصل لتفاهمات بينهما، ورجح أن يتم الإعلان عن الحكومة بمشاركة ليبرمان كوزير للجيش، إلا أن الخلافات تفجرت بشكل مفاجئ بسبب خلافات حول قضية قانون تجنيد الحريديم.

وشعر نتنياهو بمحاولة الأحزاب الإسرائيلية ابتزازه بشروطها المختلفة، وكادت تنفجر جميع المحادثات وأن يتوجه لانتخابات جديدة، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مفاجئ مع أحزاب الحريديم والمستوطنين.