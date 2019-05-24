البطش يدعو المشاركين في جمعة "التراحم والتكافل" لاتباع تعليمات السلامة

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إلى أخذ بعض الإجراءات خلال فعاليات الجمعة 59 من مسيرات العودة، حفاظاً على سلامتهم.

وأهاب البطش بالمشاركين في مسيرات العودة بضرورة البقاء داخل خيام العودة المغطاة في المخيمات الخمسة طيلة فترة الفعالية بعد عصر هذا اليوم، وعدم التعرض المباشر للشمس في الأماكن المفتوحة، وعدم اصطحاب الأطفال هذا اليوم بالذات بسب ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الفعالية ستنتهي قبل الساعة 6 مساء لهذه الاعتبارات.

كما، ودعا البطش المشاركين إلى الحذر من قناصة الاحتلال، متمنياً السلامة للمشاركين.