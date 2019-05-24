عشرات آلاف المصلين يتوافدون الى الاقصى لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان

توافدت جموع الفلسطينيين، من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة والجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، إلى مدينة القدس المحتلة من أجل أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وشهدت الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس حركة مرور نشطة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة على دخول الرجال.

وشهد الجدار الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس محاولات شبان تخطي الجدار للوصول إلى مدينة القدس، نجح البعض منهم، عقب مطاردتهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشبان، أثناء محاولتهم التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، من خلال منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة.

واعتقل جيش الاحتلال عددا من الشبان أثناء محاولتهم دخول القدس بحجة عدم حصولهم على "تصاريح"، مشيرا إلى أن الاحتلال سيّر عشرات الدوريات العسكرية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الذي يفضل القدس المحتلة.