ادارة فيسبوك تحذف صفحات مئات الصحافيين والناشطين بغزة



أقدمت إدارة فيسبوك، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، على حذف وإغلاق صفحات مئات الصحافيين والنشطاء بغزة.

واشتكى عدد كبير من الصحافيين والنشطاء من إغلاق صفحاتهم رغم الآلاف من المتابعين لها من داخل وخارج فلسطين.

واستنكر الصحافيون إغلاق تلك الصفحات بدون أي مبرر.

التجمع الإعلامي يستنكر قيام إدارة فيس بوك بتعطيل مئات الحسابات الفلسطينية.

واستنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني الهجمة الشرسة والغير مبررة التي أقدمت عليها إدارة فيس بوك في إطار محاربة المحتوي الفلسطيني ، والتي جاءت آخر فصولها بإغلاق مئات الحسابات الفاعلة لناشطين فلسطينيين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واعتبر التجمع الإعلامي الفلسطيني ان مثل هذه الإجراءات منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير، وفيها رضوخ لمطالب الاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن إخماد وتغييب الصوت الفلسطيني بالرغم من حملات الاستهداف والملاحقة المتواصلة للصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية والتي تصاعدت خلال الأشهر الاخيرة .

واكد التجمع الإعلامي أن إجراءات إدارة "فيسبوك" الأخيرة، تعتبر تنكرا للقيم والمبادئ والشروط التي ألزمت بها تلك الإدارة نفسها والتي تقضي بإيجاد مساحات افتراضية واسعة ومزعومة لحرية الرأي والتعبير لكافة مستخدمي "فيس بوك".

وطالب في التجمع الإعلامي الفلسطيني إدارة "فيسبوك" بالتراجع فورا عن كل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها بحق المؤسسات الإعلامية والشخصيات الإعلامية الفلسطينية، وندعوها إلى احترام مبادئها التي تزعم أنها قامت من أجلها والمتمثلة في الحق في النشر وحرية التعبير.

ودعا كافة الجهات المعنية إلى العمل الصحفي محلياً ورسميا ودوليا، إلى التدخل العاجل لوقف المجزرة التي يتعرض لها الإعلام الفلسطيني من قبل أعداء الحق والإنسانية.