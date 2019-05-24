التجمع الإعلامي يبحث سبل التعاون المشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي

زار وفد من التجمع الإعلامي الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، المكتب الإعلامي الحكومي، لبحث سبل التعاون المشترك.

وضم الوفد الزائر كلاً من رئيس التجمع علاء سلامة، ومسؤول العلاقات العامة قاسم الأغا، ومسؤول لجنة غزة في التجمع وسام المقوسي، وعضو اللجنة محمد السيقلي، وكان في استقبال الوفد كلاً من رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ومدير دائرة العلاقات العامة د. مؤمن عبدالواحد.

وتحدث سلامة عن الجهود التي يبذلها التجمع الإعلامي في سبيل خدمة الصحفيين والإعلاميين على صعيد التدريب والتطوير، بهدف الارتقاء بقدراتهم وتطوير إمكاناتهم المهنية، بما يعزز دورهم في صناعة خطاب فلسطيني قادر على مواجهة الرواية الإسرائيلية المزيفة.

في السياقق، أشاد سلامة بدور المكتب الإعلامي الحكومي في تذليل العقبات أمام الصحفيين الفلسطينيين، كونه الصلة بين الصحفيين والمؤسسات الحكومية في غزة.

ورحب معروف بوفد التجمع الإعلامي مشيداً بدور التجمع في دعم وإسناد الصحفيين الفلسطينيين، مثنياً على مواقف التجمع الداعمة لترتيب البيت الصحفي الفلسطيني، وتوحيد الخطاب الفلسطيني في مواجهة الرواية الإسرائيلية.

وناقش الطرفان العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل الإعلامي وسبل التعاون المشترك بين التجمع الإعلامي والمكتب الإعلامي الحكومي، متمنيان الوصول إلى وحدة إعلامية فلسطينية مشتركة قادرة على مواجهة الرواية الإسرائيلية.





