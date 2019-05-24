ليبرمان: لا مفر من انتخابات جديدة في إسرائيل

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان "إن الواقع السياسي الإسرائيلي يتجه نحو إجراء انتخابات جديدة، ولا يوجد هناك مفر من الذهاب للشارع الإسرائيلي".

وأضاف ليبرمان في مقابلة مع قناة 13: لقد قلت باننا لن نتهاون بما يتعلق بقانون التجنيد ولكن حزب الليكود فضل التعامل بالغطرسة معنا.

وتابع: أجرى بنيامين نتنياهو الليلة الماضية اجتماعاً لرؤساء الكتل الحزبية في مقره في القدس اما ليبرمان لم ياتِ لحضور الاجتماع، فجميع رؤساء الاحزاب اعربوا عن استعدادهم لقبول حلول الوسط فيما يتعلق بقانون التجنيد عدا ليبرمان الذي لم يقبل باي حل وسط.