علاج الكولسترول بنظام غذائي فعّال

الكولسترول هو مادة دهنية يفرزها الكبد، وهو أحد العوامل الهامّة جداً في تكوين أغشية الخلايا. والكولسترول عنصر حيوي في تكوين جميع خلايا الجسم وعملها. كما أنه عامل أساسي في تكوين بعض أنواع الهرمونات.

تؤكد اختصاصية التغذية العلاجية جنيفر تومازو( be_fit_with_jenn)، وتتابع قائلة:



ينقسم الكولسترول إلى نوعين:

- الكولسترول الضار LDL - low density lipoproteins

- الكولسترول الجيد HDL- high density lipoproteins

وعادة ما يرتبط ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم بالعديد من أمراض القلب، ومن أهمها تصلب الشرايين والذبحة الصدرية والسكتة الدماغية أيضاً.



لذلك لا بد من الحرص على خفض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم بطريقة طبيعية، من خلال اتباع النظام الغذائي السليم الذي يحتوي على الفواكه والخضروات التي تساعد على ذلك بطريقة صحية وآمنة".

نصائح لـ علاج الكولسترول





وتقدم الاختصاصية جنيفر تومازو قائمة بأفضل 5 أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وهي كالتالي:





1- دقيق الشوفان



الشوفان غني بالألياف التي تتصل بمكونات العصارة الصفراوية وتمنع إعادة امتصاصها. لذلك فإنَّ الالياف القابلة للذوبان تساعد على خفض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم.



لذا يُنصح بإضافة دقيق الشوفان أو نخالة الشوفان إلى النظام الغذائي، فهي تعتبر علاجاً فعالاً في حالات الارتفاع الطفيف للكولسترول في الدم، وعلاج مساعد لحالات الإرتفاع الشديد للكولسترول في الدم.

2- المكسرات

تناول حفنة من المكسرات النيئة يومياً أثبت فعاليته في التحكم بنسبة الكولسترول في الدم.

فالمكسرات من اللوز والبندق وغيرها من أكثر الأطعمة الغنية بالألياف والمغذيات النباتية الأخرى، والجوز، على وجه الخصوص يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم بشكل فعّال.

3- زيت الزيتون

ينصح كافة خبراء التغذية باستبدال الدهون المستخدمة في الطعام بالدهون أحادية التشبّع. فالدهون المشبّعة تساهم في زيادة نسبة الكولسترول في الدم وفي إنسداد الشرايين، وعادة ما ترتبط بأمراض القلب المختلفة.

الدهون أحادية التشبّع مثل زيت الزيتون تساعد على تقليل نسبة الكولسترول الضار LDL في الدم، كما تساعد على زيادة نسبة الكولسترول الجيد HDL في الدم، كما أنها تحتوي على الأوميجا3 والأوميجا6، وهي من اكثر الأحماض الدهنية اللازمة لبناء الجسم.

4- الأسماك الزيتية

تحتوي الأسماك الزيتية على نسبة عالية من الأحماض الدهنية مثل الأوميجا3 التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، كما تساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من تكوّن الجلطات.

لذلك لا بد من الحرص على تناول مثل تلك الأسماك من السلمون والتونة والسردين والماكريل مرتين على الأقل كل أسبوع.

5- العنب

يحتوي العنب على بعض المركّبات التي تساعد على خفض نسبة الدهون، كما يحفّز إنتاج الانزيم الذي يساعد على تنظيم نسبة الدهون في الدم. وللعنب الأسود العديد من الفوائد في الوقاية من السرطان.

فوائد الثوم مؤقتة على الكولسترول !

وتقول الإختصاصية جنيفر أن "بعض الدراسات تضع الثوم على لائحة الاطعمة المفيدة لخفض الكولسترول في الدم، فهو غني بمضادات الأكسدة، مما يمنع أكسدة الكولسترول الضارّ LDLوتراكمه داخل الشرايين، ولكن قد يكون تأثير الثوم على خفض الكولسترول في الدم مؤقتا. "



وتتابع "بعيداً عن اتباع النظام الغذائي السليم، لا بد من تغيير بعض العادات اليومية في أسلوب الحياة المتبع للعمل على خفض الكولسترول الضارّ LDL وزيادة الكولسترول الجيد HDL داخل الجسم، فتبقى ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية مثل السباحة وركوب الدراجة والمشي لمدة نصف ساعة يومياً أكبر كفيل في صيانة الصحة ضدّ الأمراض".