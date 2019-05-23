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راصد جوي: موجة الحر تستمر حتى الأحد المقبل

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 21:22 - 23 مايو 2019
اجواء شديدة الحرارة اجواء شديدة الحرارة
بنك فلسطين
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توقع راصد جوي مساء اليوم الخميس أن تستمر حدة الموجة الحارة التي تضرب البلاد منذ عدة أيام،  لتصل ذروتها في ساعات نهار يوم غدٍ الجمعة، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً.

و قال الراصد الجوي، يوسف أبو أسعد، في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"  إن موجة الحر ستستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث سيطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 14 درجة مئوية .

و نصح أبو أسعد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر في الفترة ما بين الساعة 11 صباحاً و 4 عصراً، و عدم اشعال النيران في الحقول، كما دعا المزارعين للالتزام بتعليمات وزارة الزراعة و الصحة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة حر شديدة جداً، كما تشهد منطقة الأغوار والبحر الميت جو حارق بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

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