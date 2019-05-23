ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الخارجية الروسية: واشنطن تستفز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:00 - 23 مايو 2019
روسيا - موسكو روسيا - موسكو
بنك فلسطين
مشاركة

اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة باستفزاز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "أن العقوبات والضغط العسكري والخطاب العدواني من قبل واشنطن يهدف الى استفزاز طهران عن قصد لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة، كما أنها سبب آخر للمواجهة المباشرة. وهو نهج خطير جدا".

وأكدت أن الولايات المتحدة تضخم الموقف من خلال إرسال حاملات الطائرات والقاذفات إلى منطقة الخليج، وترفق ذلك بتصريحات عدوانية واتهامات لا أساس لها، متهمة إيران ببعض الأنشطة "التخريبية" في المنطقة.

وأضافت: "موسكو تنصح الولايات المتحدة بالتفكير في العواقب المحتملة لسلوكها العدواني تجاه إيران"، وأردفت: "نوصي الولايات المتحدة الأمريكية بالتفكير في ما يمكن أن يوصل إليه السلوك العدواني والمشاكل الجديدة التي قد تتسبب بها للمنطقة والأمن الدولي".

وتابعت: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل في عمليات التسوية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه على واشنطن وشركائها الاعتراف بالمسؤولية عن جرائم “التحالف الدولي” في سورية. واشارت الى إن واشنطن تستند إلى مصادر غير موثوقة بشأن مزاعم استخدام سلاح كيميائي في سورية.‎

متعلقات