الخارجية الروسية: واشنطن تستفز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة

اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة باستفزاز إيران لدفعها إلى مواجهة مباشرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "أن العقوبات والضغط العسكري والخطاب العدواني من قبل واشنطن يهدف الى استفزاز طهران عن قصد لاتخاذ إجراءات انتقامية صارمة، كما أنها سبب آخر للمواجهة المباشرة. وهو نهج خطير جدا".

وأكدت أن الولايات المتحدة تضخم الموقف من خلال إرسال حاملات الطائرات والقاذفات إلى منطقة الخليج، وترفق ذلك بتصريحات عدوانية واتهامات لا أساس لها، متهمة إيران ببعض الأنشطة "التخريبية" في المنطقة.

وأضافت: "موسكو تنصح الولايات المتحدة بالتفكير في العواقب المحتملة لسلوكها العدواني تجاه إيران"، وأردفت: "نوصي الولايات المتحدة الأمريكية بالتفكير في ما يمكن أن يوصل إليه السلوك العدواني والمشاكل الجديدة التي قد تتسبب بها للمنطقة والأمن الدولي".

وتابعت: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل في عمليات التسوية حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه على واشنطن وشركائها الاعتراف بالمسؤولية عن جرائم “التحالف الدولي” في سورية. واشارت الى إن واشنطن تستند إلى مصادر غير موثوقة بشأن مزاعم استخدام سلاح كيميائي في سورية.‎