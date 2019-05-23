اجتماع حاسم الليلة و تكهنات باعادة الانتخابات "الاسرائيلية" 

على ضوء تهديدات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بإعادة اجراء الانتخابات بسبب وزير الحرب الاسبق افيغدور ليبرمان، بسبب قانون التجنيد، قال مسؤول في حزب الليكود: "إنه لن يتم تشكيل حكومة جديدة تضم 65 مقعدا في الكنيست".

و نقلت صحيفة معاريف العبرية أن جميع رؤساء الاحزاب "الاسرائيلية" اعربوا عن استعدادهم لقبول حلول الوسط بما يتعلق بقانون التجنيد عدا ليبرمان الذي لم يقبل بأي حل وسط.

و يجري بنيامين نتنياهو في تلك الأثناء اجتماعا لرؤساء الكتل الحزبية في مقره في القدس اما ليبرمان لم يات لحضور الاجتماع.

معاريف