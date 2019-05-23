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اجتماع حاسم الليلة و تكهنات باعادة الانتخابات "الاسرائيلية" 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:52 - 23 مايو 2019
الحكومة الاسرائيلية - حكومة الاحتلال الحكومة الاسرائيلية - حكومة الاحتلال
بنك فلسطين
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 على ضوء تهديدات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بإعادة اجراء الانتخابات بسبب وزير الحرب الاسبق افيغدور ليبرمان، بسبب قانون التجنيد، قال مسؤول في حزب الليكود:  "إنه لن يتم تشكيل حكومة جديدة تضم 65 مقعدا في الكنيست".

و نقلت صحيفة معاريف العبرية أن جميع  رؤساء الاحزاب "الاسرائيلية" اعربوا عن استعدادهم لقبول حلول الوسط بما يتعلق بقانون التجنيد  عدا ليبرمان الذي لم يقبل بأي حل وسط. 
و يجري بنيامين نتنياهو في تلك الأثناء اجتماعا لرؤساء الكتل الحزبية في مقره  في القدس اما ليبرمان لم يات لحضور الاجتماع.
معاريف 

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