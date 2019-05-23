حرائق كبيرة بمستوطنة "حجاي" وبيت شيمش جراء الحر

أجلى جيش الاحتلال 28 عائلة "إسرائيلية" جراء حرائق التهمت مساحات واسعة في مستوطنة بيت حجاي جنوب الخليل اندلعت بفعل الحر.

وذكرت القناة العبرية السابعة بأن فرق مكافحة الحرائق وبمشاركة إطفائية الجيش هرعت إلى مكان الحريق، ويعملون على إخماد النيران، كما أنه تم الدفع بقوات إطفاء إضافية إلى مكان الحادث.

وأشارت إلى قوات مكافحة الحرائق في المنطقة تحاول السيطرة على النيران ومنعها من الاقتراب من المنازل المستوطنة.

ولفتت إلى إصابة شخص بالاختناق بسبب استنشاق الدخان.

وأفادت القناة العبرية بأن 8 فرق إطفاء وإنقاذ تعمل أيضاً على إخماد حرائق في أربع نقاط حريق رئيسية في منطقة بيت شيمش بالقدس.

ونوهت إلى أن جراء الحريق في منطقة بيت شيمش تم إجلاء سكان كيبوتس هاريل من منازلهم على أيدي الشرطة الإسرائيلية.