اجلاء عشرات المستوطنين جراء اندلاع حرائق عدة في "إسرائيل"

أجلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عشرات العائلات من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في عدد من المناطق، إثر حرائق واسعة نجمت عن موجة حر تضرب المنطقة وتستمر حتى يوم الجمعة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن الحرائق اندلعت فيما وصلت الحرارة إلى مستويات عليا، وبلغت 38 درجة مئوية في "تل أبيب"، و40 درجة مئوية شمال حيفا، أما في عسقلان فوصلت إلى 43 درجة.

وأوضح المصدر أن 30 عائلة من المستوطنين على الأقل جرى إجلاؤها، فيما تم إغلاق عدد من الطرق جراء الحرائق التي يحاول رجال الإطفاء الإسرائيليون السيطرة عليها.

واضطرت شرطة الاحتلال إلى الاستعانة بالطائرات لإلقاء الماء من الأعلى، بهدف احتواء الحرائق التي أدت إلى إغلاق جسر على مقربة من القدس المحتلة، مما أدى إلى تصاعد الدخان بشكل كثيف في المنطقة.

وابتداء من السبت، ستهبط الحرارة بشكل ملحوظ في المنطقة، وترجح هيئة الأرصاد المحلية أن تنخفض بما يتراوح بين 10 و13 درجة.