مواقع التواصل برعاية ارتفاع الحرارة وهذ نكات بعض المغردين

رغم خطورة الاعتراض أو الحديث على قضاء وقدر الله عز وجل، إلا أن الناس يهربون من المعاناة التي يتعرضون لها بسبب الارتفاع الجنوني لدرجات الحرارة وعدم تحملهم لحرارة الأجواء وفي ظل عدم انتظام ساعات وصل التيار الكهربائي، بنسج نكات طريفة تضفي نوعاً من المرح والسرور على وجوه العابسين.

وقد انتشرت منذ ساعات صباح اليوم الخميس، سيلٌ من النكات والقصص والفيديوهات المضحكة التي تعبر عن عدم تحمل الناس لارتفاع درجات الحرارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعض المغردين علقوا على عدم تحملهم لدرجات الحرارة بالقول: "يعني هو ينفع الحرارة تصل لـ50 درجة وأنا أخد أقل منها في الامتحان"، "تقول الجو عامل حالو جرة غاز مولعة ع طول"، "روح اتغسل ريحتك طلعت"، "إلي بدو الصيف يمشي في الشارع"، "الجو برعاية الي عامل حالو زلمة يطلع برا".

ومنهم من علق بالقول: "اولاً حمدالله عالسلامة وصلنا الصيف، ثانياً الجماعة اللي كانوا عايزين الصيف ينزلوا يمشوا ف الشارع يلا"، وأخر كتب "أربطوا ازايز مايه متلجه في المراوح.. اول خمس دقايق هتجيب هوا ساقع جميل، بعدها في نقط مايه هتدخل جوه المروحه تعمل ماس كهربائي وحريقه تمسك فيكم وتموتوا صايمين تدخلوا الجنه".

وبعض المغردين نشروا توجيهات وارشادات للتعامل مع الاجواء الحارة، وضرورة مساعدة الطيور في ايجاد الماء، وذلك من خلال وضع وعاء من الماء على الجدران الخارجية للمنزل أو على الأسطح لمساعدة الطيور في الأجواء الحارة.

وتشهد المنطقة العربية موجة حر شديدة جداً، فيما حذرت الأرصاد الجوية في كل البلدان العربية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

ففي فلسطين تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية

مصر تزيد عن 45 درجة مئوية

السودان 42 درجة مئوية

العراق 39 درجة مئوية

الأردن 36 درجة مئوية

لبنان 33 درجة مئوية

سوريا 33 درجة مئوية

الامارات 34 درجة مئوية

السعودية 34 درجة مئوية











#درجات_الحرارة

أنت مش عارفني أنا اللي كنت عندكم من شوية ???? pic.twitter.com/Y3RF0oNJUu — رياض باشا المنفلوطي???? (@osamaaboahmed83) ٢٣ مايو ٢٠١٩

ايوه انا الشتا

الشتا اللى كنت بتلعنه

الشتا اللى قلت عليه وحش

الشتا اللى كنت بتكرهه وكنت بتتمنى انك تخلص منه عشان الصيف يجى

الشتا اللى اراد ربنا انى اشوفك وانت بتتشوى من الشمس

الشتا اللى القدر خلاه يشوفك وانت غرقان فى عرقك وقميصك البوليستر يا نتن يا معفن

يتبع#درجات_الحرارة pic.twitter.com/vFJFlArPmp — ????Mostafa Zahran ???? (@zahran_mostafa) ٢٣ مايو ٢٠١٩

#درجات_الحراره ياريت في الجو الحر دا ياريت نحط ميه ف البالكونات والشبابيك يجماعه واي طائر يجي يشرب منها امسكه ادبحه كيلو الفراخ ب 32 جنيه . — Mahmoud (@mahmoud99874) ٢٣ مايو ٢٠١٩

مهو برضو مييقاش يوم الامتحان درجه الحراره 50 يعني مينفعش درجه الحراره تجيب أعلى مني ف الامتحان ????#درجات_الحراره pic.twitter.com/bcpbSEM4Sw — monem ✌️♥️ (@000monem000) ٢٣ مايو ٢٠١٩

#درجات_الحراره

اولاً حمدالله عالسلامة وصلنا الصيف

ثانياً الجماعة اللي كانوا عايزين الصيف ينزلوا يمشوا ف الشارع يلا pic.twitter.com/wU6NPG4QT6 — أحدهم (@F3nHFcXKvn4HrYn) ٢٣ مايو ٢٠١٩

اربطوا ازايز مايه متلجه في المراوح.. اول خمس دقايق هتجيب هوا ساقع جميل.. بعدها في نقط مايه هتدخل جوه المروحه تعمل ماس كهربائي وحريقه تمسك فيكم وتموتوا صايمين تدخلوا الجنه ????????

#درجات_الحراره — HADY ???????????? (@5511Had) ٢٣ مايو ٢٠١٩