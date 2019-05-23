غزة.. منظمات حقوقية تطالب البرلمان الألماني بالتراجع عن قراره بحق BDS

طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون مجلس النواب الألماني بالتراجع عن قراره بحق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS، والذي يهدف إلى نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية السلمية للاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري مؤكدين إن حرمان الفلسطينيين من حقهم في الدعوة السلمية للحرية والعدالة والمساواة يضع مجلس النواب الألماني على خلاف مع القانون الدولي.

جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر الممثلية الألمانية بمدينة غزة، بمشاركة واسعة من ممثلي منظمات أهلية وحقوقية، استنكاراً لقرار البرلمان الألماني العنصري لتجريم حركة المقاطعة BDS.

ورفع المشاركون شعارات تستنكر القرار الألماني بأعتبار حركة المقاطعة BDS الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تتساوي مع اللا سامية. كما طالبوا البرلمان الألماني بالتراجع عن قراره واحترام حقوق شعبنا.

من جهتها اكدت هالة جبر عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة في كلمتها خلال الوقفة إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS تدعو إلى ممارسة الضغوط السلمية على الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني والفصل العنصري - وكذلك ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان ، حتى تمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشارت جبر إن حركة المقاطعة العالمية BDS والتي يقودها أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يرفض جميع أشكال العنصرية والتمييز ، بما في ذلك كراهية الإسلام ومعاداة السامية والتمييز الجنسي والعنصرية المعادية للسود ، وهو مستوحى من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وحركة الحقوق المدنية الأمريكية. إن حركة المقاطعة تستهدف التواطؤ وليس الهوية.

وطالبت جبر ألمانيا إلى إنهاء جميع أشكال التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي ، من خلال حظر المنتجات والخدمات الاستيطانية غير القانونية لإسرائيل ، وإنهاء جميع البحوث العسكرية والعلاقات لتجارية العسكرية مع إسرائيل أضافة إلى دعم تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حتى تحترم إسرائيل بنود اتفاقية حقوق الإنسان.

وفي كلمتة طالب أيمن علي عضو اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة BDS البرلمان الألماني إلى التراجع عن هذه الخطوة غير الصائبة، ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض.

وقام وفد يمصل شبكة المنظمات الاهلية بلقاء المهندس عماد الشلفوح مدير مكتب الممثلية الألمانية في قطاع غزة وتسليمه رسالة الى البرلمان والحكومة الألمانية .