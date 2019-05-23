فوائد كبيرة للمزروعات بسبب ارتفاع الحرارة وارشادات مهمة للمزارعين

يعتقد كثيرٌ من الناس أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل جنوني ليست لها فوائد؛ إلا أن قسم الارشاد والتنمية في وزارة الزراعة يؤكد بأن الارتفاع الجنوني لدرجات الحرارة له إيجابيات كبيرة تجاه بعض المحاصيل الزراعية، خاصة في تحسين جودتها وأحجامها.

وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة حر شديدة جداً، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام الماضي بـ11 درجة مئوية، حيث تشهد منطقة الأغوار والبحر الميت جو حارق بفعل ارتفاع درجات الحرارة، فيما حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس الحارقة.

مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة بغزة المهندس نزار الوحيدي أكد، أن الأجواء شديدة الحرارة التي تضرب الأراضي الفلسطينية تعود بالفائدة على بعض المحاصيل الصيفية من خلال تحسين جودتها وأحجامها خلال الأيام القادمة.

وأشار المهندس الوحيدي لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الخميس، إلى أن المحاصيل الزراعية الصيفية كـ "البطيخ، العنب، التين، المانجو، الخوخ، اللوزيات الأخرى ..." كل تلك المحاصيل تستفيد من ارتفاع درجات الحرارة، بحيث تزيد أحجامها وطعمها يصبح أكثر حلاوة من ذي قبل بارتفاع نسبة السكر فيها.

وأوضح م. الوحيدي، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية تسبب في كثير من المحاصيل الزراعية التي عقدت ثمارها كالعنب والتين والمانجو أو الثمار التي بدأت تنضج كالخوخ واللوزيات الأخرى من خلال ارتفاع معدلات التنفس والنمو الخضري على حساب التحول إلى الإثمار أو نمو البراعم الزهرية.

ولفت إلى ان ارتفاع الحرارة واستفادة بعض المحاصيل من هذه الحرارة يتطلب تركيز المزارع على التسميد الورقي بمحاليل سمادية عضوية تحتوي على احماض امينية ومركبات الفوسفور والبوتاسيوم بالإضافة إلى الاهتمام بالري قبل ارتفاع الحرارة او الموجات الحرارية.

وحذر الوحيدي، المزارعين من الحشرات والآفات التي تجد لها فرصة كبيرة خلال ارتفاع درجات الحرارة للتأثير على بعض المحاصيل خاصة البطاطا والبندورة والفلفل داخل الدفيئات.

وعن بعض الارشادات التي ينصح بها المهندس الوحيدي هي كالتالي:

- زيادة الري في ساعات الصباح وقبل ارتفاع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة.

- تجنب الري بشكل مطلق أثناء الظهيرة.

- إجراء رشة بالمغذيات والاحماض الامينية ومحفزات النمو بصورة عاجلة لمساعدة النباتات على معاودة النمو بسرعة بعد فترة توقف وضعف امتصاص العناصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

- الاهتمام بإجراء رشات وقائية عاجلة ضد بعض الامراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل (البياض الزغبي على القرعيات – الندوة المبكرة على البندورة – اعفان ثمار الطماطم والفلفل – البياض الزغبي على الريحان – الانثراكنوز على المانجو والقرعيات).

- رش وقائي ضد حشرات المن والتربس والجاسيد عند وصول التعداد لمستوى الحد الاقتصادي الحرج مع توقع زيادة في تعداد الحشرات حرشفية الاجنحة (توتا ابسلوتا في البندورة وديدان الثمار وغيرها).

- أشجار الفاكهة الصيفية (المانجو – النخيل - والزيتون والرمان والخوخ المتأخر والعنب المتأخر وجوز عين الجمل والبيكان وغيرها) وخصوصا في مصر الوسطى والعليا والمناطق الجديدة فلابد من الري بشكل منتظم.

- تكثيف الرش "بسليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم / لتر للخضروات و8 سم / لتر للفاكهة إن وجدت.

طقس فلسطين أشار في نشرته اليومية إلى أن درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9-11 درجة مئوية ويكون الطقس حاراً جداً في مختلف المناطق سواء منها السهلية أو تلك الجبلية العالية والمتوسطة، ويسود جو حارق في مناطق الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما غداً الجمعة تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد ليسود الجو الأكثر حراً منذ صيف العام الفائت على الاقل وربما منذ أعوام، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11-13 درجة مئوية دفعة واحدة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية جافة، ويحذر من خطر انتشار الحرائق نتيجة لذلك.