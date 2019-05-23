كرهنيبول: المجتمع الدولي لا يكترث لقطاع غزة و"الأونروا" ستواصل تقديم خدماتها

قال مفوض عام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بيير كرهنيبول، اليوم الخميس، :" لا أحد يستطيع أن ينزع الشرعية عن منظمة الاونروا، مضيفاً أن الأونروا ستواصل تطبيق تفويضها الذي منحته إياها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفض كرهينبول في مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة الأونروا بغزة، حضره مراسل "فلسطين اليوم"، أي محاولة لاتهام الاونروا بأنها السبب في إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين، عازياً سبب استمرار القضية للفشل السياسي، ووجود الأونروا مرتبط بقضية اللاجئين، لذلك ستواصل الأونروا تقديم خدماتها للاجئين.

وأشار، إلى أن الأونروا حصلت على تأييد من 14 دولة في مجلس الأمن الدولي حول معاناة اللاجئين الفلسطينيين وأهمية عمل الاونروا".

ورفض كرهينبول أي اتهامات للأونروا بأنها مسؤولة عن فشل السياسية، كما ترفض أي اتهامات غير حقيقة واعتبرها مضللة.

وأضاف كرهنيبول ان " الاونروا تبذل اقصى جهودها لضمان أن تبقى المدارس مفتوحة في العام الدراسي القادم" موضحا أن العجز المالي يبلغ حاليا 200 مليون دولار وأن منظمته لن يكون لديها تمويل منتصف يونيو القادم.

وتابع "نحن بحاجة إلى ستين مليون دولار لضمان توزيع المواد الغذائية على مليون لاجئ فلسطيني في غزة مشيرا الى ان توزيع المواد الغذائية على اللاجئين الفقراء مهم بالنسبة للاونروا كما التعليم.

وأوضح أن الاونروا أعادت 500 من موظفيها الذين تم تحويلهم إلى الدوام الجزئي إلى نظام العمل الكامل رغم التحديات المالية التي تواجهها.

في ذات السياق، أكد المسؤول الأممي أن المجتمع الدولي لا يلقي اهتماماً كثيراً لنتائج ما يحدث في قطاع غزة، جراء الصراع، مناشداً المجتمع الدولي أن ينتبه جيداً لما يحدث في هذا المكان (غزة) والآثار النفسية التي تحدث، مشيراً إلى أن أربعة عشر طالباً من طلبة الأونروا استشهدوا مؤخراً.