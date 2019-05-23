وفد ياباني يزور مخازن وزارة التنمية بغزة

زار وفد من الحكومة اليابانية وعلى راسهم نائب السفير الياباني مخازن وزارة التنمية الاجتماعية، برفقة وفد من ادارة برنامج الاغذية العالمي بالقدس في جولة تفقدية لتوزيع معلبات التونة على منتفعي الوزارة والتي جاءت بتبرع ودعم من الحكومة اليابانية لبرنامج الأغذية العالمي لصالح مستفيدي وزارة التنمية الاجتماعية

من جانبه رحب مسؤول برنامج الاغذية العالمي في قطاع غزة أ. احمد الرباعي بالوفد الزائر وبرنامج الأغذية العالمي في الضفة وغزة ووزارة التنمية الاجتماعية ، مثمناً عالياً جهود الحكومة اليابانية ودورها البارز في خدمة فقراء غزة ، ودعا لمزيد من التعاون وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني .

وفي سياق حديثه دعا الرباعي جميع الحكومات للسير على خطى الحكومة اليابانية.

وفي سياق متصل قام الوفد بجولة داخل المخازن وتفقد عملية التوزيع لامسا الفرحة في اعين المنتفعين الذين طالبوا السفير الياباني بمد يد العون لهم ومساعدتهم.

هذا وقدمت الوزارة درع الشكر والتقدير للسفير الياباني تعبيرا عن الشكر والتقدير لجهوده وجهود حكومته للتخفيف عن الشعب الفلسطيني.

من جانبه عبر نائب السفير الياباني عن سعادته بهذه الزيارة لما لها من اثر كبير في تفقد الفقراء والمحتاجين ، واعدا ببذل اقصى الجهود من اجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومد يد العون للشعب الفلسطيني