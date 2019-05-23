قائد بالحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرتنا التامة

قال قائد بارز في قوات الحرس الثوري الإيرانية، إن قوات بلاده "تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن الأميرال علي فدوي نائب قائد بالحرس الثوري قوله إن السفن الحربية الأمريكية في المنطقة تحت السيطرة الكاملة للجيش الإيراني والحرس الثوري.

وخلال كلمته في جامعة "الإمام الحسين" قال فدوي إن "أعداءنا يثيرون الكثير من الضجيج ويريدون أن يجعلوننا تحت العديد من الضغوط الاقتصادية لكننا نقول بفخر بأن الثورة الإسلامية هي الآن أقوى بكثير مما مضى".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إيران أنها سترسل "دورية بحرية أمنية" إلى المياه الدولية في الخليج العربي وسط تصاعد التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت سابقا عن إرسال قطع بحرية حربية للخليج أيضا".