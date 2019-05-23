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الصحفية حوا توضح قصة فيديو الهولوكوست

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:44 - 23 مايو 2019
الصحفية منى حوا الصحفية منى حوا
بنك فلسطين
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أوضحت الصحفية منى حوا، التي تعرضت للتأديب من قبل قناة الجزيرة، على قصة الهولوكوست التي نشرتها على منصات قناة الجزيرة التي تعمل بها، بعد أن اعترضت على محتواها إسرائيل، وقامت القناة بالإعلان عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق اثنين من العاملين، لمخالفة الفيديو المعايير المهنية.

وجاء في التوضيح من قبل الصحفية حوا في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

 

توضيح منى


 

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