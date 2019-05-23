الصحفية حوا توضح قصة فيديو الهولوكوست

أوضحت الصحفية منى حوا، التي تعرضت للتأديب من قبل قناة الجزيرة، على قصة الهولوكوست التي نشرتها على منصات قناة الجزيرة التي تعمل بها، بعد أن اعترضت على محتواها إسرائيل، وقامت القناة بالإعلان عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق اثنين من العاملين، لمخالفة الفيديو المعايير المهنية.

وجاء في التوضيح من قبل الصحفية حوا في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

فيما يخص الجدل حول قصة #الهولوكوست أجدني ملزمة بتقديم هذا التوضيح العام، على أنني لن أعقّب على ما يتبعه من تعليقات. وبالطبع، هناك تفاصيل لا تقلّ أهميّة سيبقى توضيحها مرهوناً بالوقت.. (مرفق باللغتين العربية والإنجليزية) pic.twitter.com/3w0pm4LHnZ — مُنى حوّا (@MunaHawwa) ٢٢ مايو ٢٠١٩



