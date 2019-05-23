سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 23 من مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير إبراهيم جميل عبد الغني حامد (53 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 54 مرة، قضى منه 13 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.

ويعد حامد أبرز المطلوبين لجهاز المخابرات الصهيوني بالضفة المحتلة وطورد ثماني سنوات، وكان قائد كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، الجناح العسكريّ لحركة حماس.

ودمرت سلطات الاحتلال في السادس من شهر نوفمبر 2003 منزله تدميراً كلياً.

الأسير إبراهيم أحمد سالم سراحنة (49 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

ومن جنين/ الأسير محمد راجح فهد خالدي (30 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2009.

والأسير عبد الله صدقي عبد المجيد فريحات (38 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

ومن طولكرم/ الأسير سائد محمود منصور أبو شنب (39 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

والأسير زاهر عبد الرحمن أسعد دقة (40 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

الأسير وجيه مصطفى عبد العزيز أبو عنزة (29 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.