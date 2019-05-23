أبو مرزوق يعقب على نية السعودية إعدام ثلاثة دعاة بعد رمضان

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، :"إن السلطات السعودية، تعتزم إعدام ثلاثة دعاة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وهم الداعية سلمان العودة والداعية عوض القرني والداعية علي العمري.
وأضاف أبو مرزوق أن "المسؤولين عن دم هؤلاء، ولي الامر، ومن أصدر الحكم، والحراسات لولي الأمر وللقضاة وللمسجونين، وكل من سمع بهذا الحكم ولم ينصر هؤلاء المظلومين".
وكان موقع "ميدل ايست" البريطاني، قال في تقرير نشره أمس، إن السلطات السعودية، ستصدر حكما بـإعدام الشيوخ عوض القرني وسلمان العودة وعلي العمري، اللذين كانوا قد اعتقلوا في سبتمبر 2017.
عن مصدرين حكوميين سعوديين: السلطات تعتزم إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام الدعاة سلمان العودة— د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) ٢٢ مايو ٢٠١٩
وعوض القرني وعلي العمري، بعد نهاية شهر رمضان بوقت قصير.
المسئولون عن دم هؤلاء:
ولي الامر،من اصدر الحكم، الحراسات لولي الامر وللقضاة وللمسجونين، وكل من سمع بهذا الحكم ولم ينصر هؤلاء المظلومين.