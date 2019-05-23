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أبو مرزوق يعقب على نية السعودية إعدام ثلاثة دعاة بعد رمضان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:57 - 23 مايو 2019
موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس
بنك فلسطين
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قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، :"إن السلطات السعودية، تعتزم إعدام ثلاثة دعاة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وهم الداعية سلمان العودة والداعية عوض القرني والداعية علي العمري.

وأضاف أبو مرزوق أن "المسؤولين عن دم هؤلاء، ولي الامر، ومن أصدر الحكم، والحراسات لولي الأمر وللقضاة وللمسجونين، وكل من سمع بهذا الحكم ولم ينصر هؤلاء المظلومين".

وكان موقع "ميدل ايست" البريطاني، قال في تقرير نشره أمس، إن السلطات السعودية، ستصدر حكما بـإعدام الشيوخ عوض القرني وسلمان العودة وعلي العمري، اللذين كانوا قد اعتقلوا في سبتمبر 2017.

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