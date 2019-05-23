الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس عن اعتقال 7 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش اعتقلت 7 فلسطينيين من الضفة الغربية وضبطت سلاح من طراز كارلو في بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل.

وفي ذات السياق ذكرت مصادر محلية فلسطينية، إن أربعة معتقلين من قلقيلية وهم: سامح سمحة، وأسيد سامح سمحة من قرية جيوس قرب قلقيلية، وعبد الله بشير عبيد من كفر قدوم، ومحمود نضال سليم من عزون.

كما اعتقل جنود الاحتلال أسيد أبو عادي من كفر نعمة غرب رام الله، وفايز غصوب سعد، ومحمد غصوب سعد، وأشرف سعد والثلاثة من المزرعة الشرقية.

وعُرف من المعتقلين أيضًا، أسيد شحادة وأنور الصفدي من عوريف جنوب نابلس.