الطقس: موجة حارة تضرب فلسطين والحرارة أعلى من معدلها

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد، لذا يكون الجو اليوم الخميس، شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، تتعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، متوقع ان تقل حدة الموجه الحارة في ساعات النهار مع استمرار الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.