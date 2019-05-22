ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجبهة الشعبية: الاعتقالات بحق قياداتنا وكوادرنا لن تكسر إرادة المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:58 - 22 مايو 2019
الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية
بنك فلسطين
مشاركة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملة اعتقالات مسعورة بحق أعضائها في عموم الضفة والتي طالت إحداها قيادات وكوادر في رام الله فجر اليوم الأربعاء لن تفت من عضد رفاقها أو أن تكسر إرادة المقاومة فيهم. 

وأشارت الجبهة أن قوات الاحتلال ومخابراتها دأبت خلال السنوات الأخيرة على اتباع سياسة الاعتقالات الواسعة بحق قيادات وكوادر شعبنا الفاعلة والتي تتقدم دائماً الصفوف وتدفع ضريبة المقاومة، متوهمة أنها بهذه الاعتقالات ستطفئ جذوة المقاومة.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا في الضفة إلى تصعيد مقاومتها في عموم الضفة للتصدي لاعتداءات الاحتلال ولمواجهة كل المشاريع والمخططات المشبوهة التي تستهدف قضيتنا الوطنية.

وعاهدت الجبهة جماهير شعبنا بأنها ستواصل مقاومتها وتصديها للاحتلال بكافة الأشكال مهما كانت التضحيات باهظة وكبيرة من اعتقالات واستهداف لقياداتها وكوادرها.

متعلقات