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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:35 - 22 مايو 2019
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الخميس 23 مايو 2019، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة والحافلة الرابعة حتى الرقم (100) من كشف 5/16.

ودعت الوزارة المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابطة الكشف: مــــــــن هُنــــــــا 

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