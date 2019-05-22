شركة اتصالات بريطانية تطلق "الجيل الخامس" بدون هواوي

ستكون شركة الاتصالات البريطانية العملاقة "إي إي"أول مشغّل في المملكة المتحدة يطلق شبكة الجيل الخامس، من دون تكنولوجيا هواوي، كما كان مقررا في الأساس، وفق ما أعلنت الشركة الأربعاء.

وكانت شركة شركة الاتصالات البريطانية "إي إي" قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستورد أول هاتف من الجيل الخامس من شركة هواوي، وهو هواوي ميْت 20 إكس 5 جي إلى بريطانيا. لكن مشاركة العملاق الصيني في قطاع الاتصالات في بريطانيا أثار جدلا سياسيا.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لشركة "إي إي، مارك إليرا قوله، إن الشركة "علقت" إطلاق هواتف الجيل الخامس من هواوي، لعدم توفرها على "ضمانة الخدمة" الضرورية لتقديم عقود طويلة الأجل.

وأضاف: "اضطررنا لتعليق ذلك".

وقالت شركة غوغل في وقت سابق هذا الأسبوع، إنها بصدد قطع العلاقات بين نظامها التشغيلي أندرويد ومصنع الهواتف هواوي، مما سيؤثر على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية.

ويأتي القرار في خضم نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضحت شركة "إي إي" المملوكة من مجموعة بريتش تيلكوم الأربعاء، إنها ستبدأ في إطلاق الشبكة الجديدة الفائقة السرعة للهاتف النقال في 30 مايو الجاري، في ست مدن بشكل أولي، هي لندن وكارديف وبلفاست وأدنبره وبرمنغهام ومانشستر.

وأكدت أنها تخطط للوصول إلى 1500 موقع بنهاية 2019، فيما قال إليرا إن عملية الإطلاق ستساعد في "إبقاء المملكة المتحدة في واجهة التكنولوجيا الرقمية".