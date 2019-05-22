"العملاق الصيني" يتحدى العوائق.. ويطلق هواتف جديدة



أطلقت شركة هواوي سلسلة الهواتف الذكية الجديدة (هونر 20)، في لندن، خلال عرض ركز على تكنولوجيا الشركة الصينية، من دون الإشارة إلى قطيعة محتملة مع غوغل.

وقال جورج تشاو، رئيس علامة هونر التجارية التابعة لهواوي، وهي علامة تركز على الشبان، إنه "سعيد حقا لرؤية الكثير جدا من الأصدقاء" خلال فعالية إطلاق الهواتف.

وكشفت شركة هواوي عن هواتف (هونر 20 برو)، و(هونر 20)، و(هونر 20 لايت) التي ستباع بالتجزئة بأسعار 599 يورو (669 دولارا)، و499 يورو (557 دولارا)، و299 يورو (333 دولارا) على التوالي.

وتشغل هواوي، ثاني أكبر مصنع للهواتف في العالم، هواتفها بنظام التشغيل أندرويد من غوغل.

لكن وزارة التجارة الأميركية حظرت على الشركة، الأسبوع الماضي، شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات بشأن تحديثات برمجياتها في المستقبل.

وخففت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بشكل مؤقت بعض القيود عن هواوي، ومنحت شركة الهواتف الصينية ترخيصا لشراء سلع أميركية حتى 19 أغسطس.

ويعني هذا، أن تحديث تطبيقات لغوغل تحظى بالشعبية مثل جيميل ويوتيوب، يمكن أن يستمر حتى ذلك الحين.