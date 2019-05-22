"مهجة القدس": محكمة سالم الصهيونية تصدر حكماً بحق الأسير خليل هندي

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء، أن محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكماً بحق الأسير المجاهد خليل محمد عبد الله هندي (20 عاماً) من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بالسجن لمدة (30) شهراً وغرامة مالية ألفي شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/02/2018م، ووجهت له النيابة العسكرية الصهيونية اثنا عشر تهمة بإلقاء زجاجات حارقة ومتفجرة تجاه قوات الاحتلال الصهيوني وهو ينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

جدير بالذكر أن الأسير خليل هندي من مواليد 29/04/1999م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن جلبوع.