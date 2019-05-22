الأسير القائد بسام أبو عكر يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأربعاء؛ أن الأسير المجاهد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بسام عبد الرحمن أحمد أبو عكر (57 عاماً) من مخيم عايدة قضاء مدينة بيت لحم مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأشار الأسير القائد بسام أبو عكر في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها إلى أنه أعلن مساء الإثنين 20/05/2019 إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب استمرار الاعتقال الإداري بحقه، ورغبة ضباط جهاز الشاباك الصهيوني وما يسمى إدارة مصلحة السجون (الشاباص) وكذلك جهاز الاستخبارات وفق ما أخبروه أنه هناك توجه جدي لديهم بأن يكون حد اعتقاله الإداري ثلاثون شهراً. علماً أن نهاية أمر الاعتقال الإداري الحالي بتاريخ 27/07/2019 والذي بموجبه يكون قد أتم (24) شهراً وهو الحد الأقصى للاعتقال الإداري بشكل عام.

وأوضح أبو عكر، أن إضرابه المفتوح عن الطعام سيتحول بعد الأسبوع الأول إن لم يكن هناك تحديد والتزام بإطلاق سراحي مع نهاية الأربع وعشرين شهر سيتحول إلى الامتناع عن شرب الماء.

وقال: "إن إدارة سجن عوفر الذي يقبع فيه حالياً نقلته إلى قسم الزنازين فور شروعه في الإضراب، وهو يصوم في النهار ويفطر ويتسحر على الماء فقط.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المجاهد بسام أبو عكر بتاريخ 27/07/2017م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير بسام أبو عكر ولد بتاريخ 19/11/1962م؛ وهو متزوج وأب لسبعة؛ واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني مرات عديدة حيث أمضى ما مجموعه عشرون عاماً، وآخر اعتقال له كان بتاريخ 01/06/2004 وتحرر في 31/05/2016 بعد أن أمضى اثني عشر عاماً في الأسر على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.