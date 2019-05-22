صحيفة عبرية تكشف الجوانب الاقتصادية من "صفقة القرن"

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، الثمن الذي ستدفعه إسرائيل من أجل تطبيق صفقة القرن.

ووفقا للصحيفة، فمن الممكن أن يضحي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ببعض المصالح الإسرائيلية في قطاع الزراعة والمنتجات الحيوانية، شريطة الاحتفاظ بكافة المصالح التكنولوجية التي تحققها إسرائيل، بسبب العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، وفقا للمعلومات التي تلقتها إسرائيل بشأن الاتفاقيات التجارية التي سترتبط بصفقة القرن، أن بعض الاتفاقيات التجارية الزراعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستتغير وستكلف إسرائيل ثمنا باهظا يتحمله قطاع الزراعة، كما أفاد التقرير، أن من بين القطاعات التي ستتأثر سلبا قطاع إنتاج المواد الغذائية.

وأشار التقرير الى أن السوق الإسرائيلي سيغرق بالعديد من المنتجات الأمريكية، نظرا لأن التعريفات الجمركية بين البلدين ستلغى كنتيجة لإبرام الصفقة الأهم بالنسبة لنتنياهو.

وطالب الأمريكيون إسرائيل بإلغاء جميع رسوم الاستيراد للسلع الزراعية، وهو الأمر الذي سيتسبب في القضاء على الصناعات الغذائية بأكملها في إسرائيل، ومن المرجح أن تتعرض الشركات "الإسرائيلية" لضربة خطيرة.

جدير بالذكر أن المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة تكون معفية من أي رسوم جمركية إلا أن العكس غير مطبق، لذا سيعمل دونالد ترامب بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس"، على إعفاء كافة المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية وهو الأمر الذي سيضر بالعديد من القطاعات التجارية في "اسرائيل".