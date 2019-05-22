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وصول وفود دبلوماسية أجنبية وعربية وقافلة طبية أردنية إلى غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:48 - 22 مايو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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وصلت وفود دبلوماسية أجنبية وعربية قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز شمال القطاع صباح اليوم.

وأكدت الإدارة العامة للمعابر وصول الوفود بالاضافة الى قافلة مستلزمات طبية أردنية تقل موظفين ومستلزمات طبية تابعة للمستشفى الميداني الاردني.

وبين أن من بين الوفود جيفري برويت ممثل النائب الخاص في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في قطاع غزة، ونتاليا فينبرنغ السفيرة الدنماركية برام الله ووفد مرافق لها، وهانا الجي مديرة المشاريع الالمانية في قطاع غزة، ووفد من السفارة الفنلدية مكون من 5 أفراد، ووفد الاتحاد الاوروبي من المانحين مكون من 25 شخصا.

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