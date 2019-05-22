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بناء الميناء ليس على جدول الأعمال

الاحتلال: استمرار الحصار والعقوبات على غزة قد يدفع لمواجهة جديدة وفرص التصعيد كبيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:24 - 22 مايو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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قال موقع واللاه العبري، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعتقد أن فرص التصعيد في غزة كبيرة، وذلك خلافا لاعتقاد المستوى السياسي.

وأضاف واللاه، بأن الجيش قال رغم تحويل الأموال والوقود والموافقة على توسيع منطقة الصيد لـ 15 ميلاً، لا تزال هناك صعوبات في التمويل الدولي للمشاريع والوظائف في قطاع غزة وإنشاء منطقة صناعية مشتركة، كما أن بناء ميناء بحري ليس على جدول الأعمال.

ولفت الموقع، أن الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة وتهديدات السلطة الفلسطينية بفرض عقوبات إضافية قد تدفع الجناح العسكري لحماس إلى مواجهة جديدة مع "إسرائيل".

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