القدس: اتفاقيتان لتغطية علاج المرضى ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة

وقعت اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس اتفاقية تعاون مشتركة ما بين اللجنة وجمعية المقاصد الخيرية، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس.

جاء ذلك خلال زيارة أمين سر اللجنة القطرية، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة لجمعية المقاصد الذي بدوره وقع الاتفاقية مع مدير عام الجمعية بسام أبو لبدة.

وشملت اتفاقية التعاون بين الطرفين تغطية التكاليف المالية لعلاج المرضى ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة من محافظة القدس.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين اللجنة القطرية وكلية التمريض التابعة لجمعية المقاصد، وذلك لدعم الطلبة المقدسيين في الكلية.

وأشاد أبو لبدة بالتعاون المستمر الذي تقدمه اللجنة القطرية لدعم القدس من أجل تطوير ودعم مستشفى المقاصد، شاكرًا الجهود الحثيثة التي تبذلها لتمكين المؤسسات الوطنية المقدسية، وتحقيق صمود المواطن المقدسي في مدينته.

وعلى صعيد متصل، وقع اللواء النتشة اتفاقية مماثلة لتعاون مشترك مع رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس عبد الله صبري، يجري بموجبها تغطية التكاليف المالية لعلاج المرضى ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة من محافظة القدس.

واعربت إدارة المستشفى عن امتنانها البالغ للتعاون المستمر الذي تقدمه اللجنة القطرية لدعم القدس من أجل تطوير ودعم جمعية الهلال الأحمر.

بدوره، أكد النتشة حرص اللجنة على تقديم الدعم للمؤسسات المقدسية، لتثبيت وجودها وتمكينها من الاستمرار في عملها وتقديم خدماتها المختلفة للمواطنين في مدينة القدس وضواحيها.

وأشاد بالتطور الطبي والإنجازات التي حققتها المستشفيات الفلسطينية في القدس بالآونة الأخيرة، رغم الظروف المالية واللوجستية الصعبة التي تعاني منها.