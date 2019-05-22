الجاسوس الأمريكي "بولارد" يتهم الاحتلال بعدم مساعدته

أجرت قناة إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء مقابلة نادرة مع الجاسوس الأميركي جوناثان بولارد الذي سجن لعقود بعد إدانته ببيع أسرار أمريكية إلى الدولة العبرية، حيث انتقد بولارد إسرائيل التي لم تقدم له المساعدة للهجرة إليها.

وقال بولارد للقناة 12 خلال المقابلة التي أجريت في مقهى في نيويورك "إنها مسألة أولويات. دائمًا يبدو أن هناك أمر آخر" أكثر أهمية،

وأطلق سراح بولارد البالغ (64 عامًا) في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 بعد قضائه حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا لتمريره معلومات ووثائق أمنية حساسة إلى إسرائيل أثناء عمله كمحلل لدى استخبارات البحرية.

وبموجب شروط إطلاق سراحه لا يمكن لبولارد مغادرة الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

وقال بولارد "جعل قضيتي أولوية يعني أن تبدي الحكومة (الاسرائيلية) الاهتمام وتقول هذا ما نريده، نحن نريده أن يأتي الى الوطن. وهذا ببساطة لم يحدث".

وأبدى بولارد امتعاضه من الحكومة الاسرائيلية لـ "تضييعها عدة فرص" لمناقشة قضيته مع الرئيس دونالد ترامب أو سلفه باراك أوباما.

ومنح بولارد الجنسية الإسرائيلية عام 1995، لكنه قال إنه ليس على اتصال بأي مسؤول هناك.

لكن الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها لا تزال "مصممة على ضمان عودة جوناثان بولارد إلى إسرائيل".

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان "ناقش رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الموضوع عدة مرات مع الرئيس الامريكي وسوف يستمر بذلك حتى يعود (بولارد)".

وسعى نشطاء اليمين الإسرائيلي لتحويل بولارد إلى أيقونة لما يرون من جهود بذلها للدفاع عن أمن إسرائيل، حتى لو كان ذلك يعني التجسس على أقرب حلفائها.

وفي الولايات المتحدة لا يزال مسؤولو البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية غاضبين من عملية تسريبه للوثائق السرية بعد اتصاله بضابط إسرائيلي في نيويورك.

ووفق وثائق وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" التي رفعت عنها السرية عام 2012، فإن الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير في تونس عام 1985 التي أدت لاستشهاد 60 شخصًا قد تم التخطيط لها بالاستناد إلى معلومات من بولارد.