مداهمات واعتقالات تطال 9 مواطنين بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال، فجر اليوم، تسعة مواطنين على الأقل عقب مداهماته لمناطق لمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية، فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

وعُرف من المعتقلين، كل من:

١. إيهاب مسعود- رام الله

٢. الناشط رشاد كراجة- صفّا غرب رام الله

٣. بلال عبد الله الحوتري- قلقيلية

٤. ساجي محمد أبو عذبة- قلقيلية

٥. محمود عبد العلامي- بيت أمر شمال الخليل

٦. عبدو موسى أبو دبور- الظاهرية جنوب الخليل

٧. وسام شوابكة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٨. شادي أبو هدروس- مخيم الدهيشة

٩. محمد أبو هدروس- مخيم الدهيشة