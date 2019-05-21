الصين تؤكد دعمها لاقامة الدولة الفلسطينية

قالت الصين، اليوم الثلاثاء، انها تدعم حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة دعمها للشعب الفلسطيني حتى انجاز ذلك.

جاء هذا بعد ان نقل مبعوث الرئيس إلى الصين، نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، رسالة من رئيس السلطة محمود عباس، إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والدعم الأميركي لها وفقا للوكالة الرسمية.

وتناولت الرسالة، التي سلمها العالول، لمساعد وزير الخارجية الصيني ليو زونغ فا، تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية، والتحركات الفلسطينية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأكد مساعد وزير الخارجية الصيني، دعم بلاده التاريخي للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن القيادة والحكومة الصينية ستواصل مساعدة الأصدقاء الفلسطينيين في المحافل الدولية، حتى اقامة دولتهم المستقلة.