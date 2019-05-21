الاعلام العبري يزعم : "الجنايات" تنظر في فتح تحقيق ضد هنية

زعمت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، تنظر في إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وذكر معهد القدس للعدالة، إن المحكمة الجنائية الدولية أبلغتهم عبر إشعار رسمي بأنها ستنظر في فتح تحقيق ضد هنية، مشيرةً إلى أن ذلك جاء كرد على دعاوى رفعت من المركز ضد هنية مؤخرا نيابةً عن عشرات الإسرائيليين تتهمه بارتكاب جرائم حرب من عام 2017 إلى 2019، وفق مزاعم المعهد.

وأرسل المركز نسخة من الإشعار إلى رؤساء الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست.