الاحتلال يصادر سيارة جمع النفايات من نابلس

صادرت قوات الاحتلال اليوم سيارة جمع النفايات التابعة لمجلس قروي روجيب شرق نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي مفيد دويكات أن قوات الاحتلال احتجزت سيارة النفايات الوحيدة لدى المجلس، أثناء توجهها في الصباح الباكر إلى مكب النفايات شرقي القرية، وأجبرت السائق والعمال على التوجه بها إلى حاجز بيت فوريك.

وأضاف أن الاحتلال أفرج عن السائق والعمال بعد احتجازهم عدة ساعات على الحاجز، وأبلغوهم بمصادرة السيارة.

واعتبر دويكات أن مصادرة السيارة تأتي في سياق المضايقات التي يفرضها الاحتلال ضد البلدة، بدعوى انزعاج مستوطني مستوطنة "ايتمار" من الحرائق التي تقع في المكب، مبينا أن المكب مقام على أراض تابعة للمجلس القروي وهو بعيد عن المستوطنة.