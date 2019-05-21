اخماد حريق داخل عمارة سكنية في قلقيلية

اخمدت قامت طواقم بلدية قلقيلية بالمشاركة مع الدفاع المدني باخماد حريق اندلع داخل عمارة سكنية غرب المدينة .

وعقب السيطرة على الحريق ناشدت بلدية قلقيلية المواطنين الإنتباه للمواد القابلة للإشتعال وإبعادها عن مصادر اللهب وارتفاع الحرارة ، ودعت المواطنين إلى تجنب إضرام النيران بشكل عشوائي وإلقاء أعقاب السجائر وخصوصاً في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة ومناطق الأحراج والأشجار المثمرة وأشجار الزيتون ، كما دعت المواطنين الذين يوقدون النيران في الرحلات والتنزهات بقصد الطهي والشواء التأكد من إخمادها خوفاً من تطاير الشرر خصوصاً في مثل هذه الأجواء .