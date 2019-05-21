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اخماد حريق داخل عمارة سكنية في قلقيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:51 - 21 مايو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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 اخمدت قامت طواقم بلدية قلقيلية بالمشاركة مع الدفاع المدني باخماد حريق اندلع داخل عمارة سكنية غرب المدينة .

وعقب السيطرة على الحريق ناشدت بلدية قلقيلية المواطنين الإنتباه للمواد القابلة للإشتعال وإبعادها عن مصادر اللهب وارتفاع الحرارة ، ودعت المواطنين إلى تجنب إضرام النيران بشكل عشوائي وإلقاء أعقاب السجائر وخصوصاً في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة ومناطق الأحراج والأشجار المثمرة وأشجار الزيتون ، كما دعت المواطنين الذين يوقدون النيران في الرحلات والتنزهات بقصد الطهي والشواء التأكد من إخمادها خوفاً من تطاير الشرر خصوصاً في مثل هذه الأجواء .

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