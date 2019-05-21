الحمد الله يصرح من جديد.. فماذا قال؟!

قال رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، اليوم الثلاثاء، إن "العمل يجب أن يبدأ من حيث انتهى جهد الحكومات السابقة، وما انتجته من خطط عمل وهياكل ومؤسسات دولة قائمة وفاعلة وقادرة على رعاية مصالح وشؤون المواطنين".

وأضاف الحمدالله عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك): في عهد حكومتي تضافرت الجهود للتعامل مع الأزمات القديمة والجديدة متحدين انخفاض الدعم المالي الدولي، للخروج بخطط عمل واقعية قادرة على تحدي الصعاب وتحقيق الأهداف الوطنية.

وتابع: هذا ما حفزنا على بلورة أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017- 2022 التي كان شعارها ومحركها الأساس "المواطن أولاً"، وانبثقت عنها 18 خطة قطاعية وجاءت نتيجة لعملية تشاورية وتشاركية جامعة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن "هذه الخطط لا تزال تمثل خارطة الطريق وفرصة حقيقية لمأسسة العمل والخدمات وتطوير وإنشاء البنية التحتية والتشريعية القادرة على تحقيق الإصلاح والتنمية والتحرك نحو الاستقلال والحرية".

وبين رئيس الوزراء السابق قائلا أن "هذا أساس جاد من العمل وضعت حكومته حجر الأساس له وبنت على تجارب وخبرات الحكومات السابقة".

وشدد على أن "المطلوب الآن هو الاستثمار بما هو قائم وتحفيز المؤسسات، وتنفيذ وتفعيل هذه الخطط، التي استغرق العمل فيها وقتاً طويلا وتطوعت لأجل بلورتها الكثير من العقول والخبرات الوطنية".

وختم الحمدالله قائلا: سيبقى هذا الأمر مرهوناً بتحقيق أوسع تكامل وتشابك مع القطاع الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني ومع أبناء شعبنا في الوطن والشتات وفي أراضي 1948.