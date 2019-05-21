فلسطين السادسة عربياً في تحويلات المغتربين من الخارج



أكد البنك الدولي، اليوم السبت، أن قيمة تحويلات المغتربين لفلسطين خلال العام 2018 بلغت 2.6 مليار دولار، ما وضع فلسطين في المرتبة السادسة عربياً في قيمة حجم حوالات المغتربين.

وأظهر أحدث تقارير البنك الدولي، أن "فلسطين بالمرتبة السادسة عربيا بحجم حوالات المغتربين للعام 2018 بقيمة 2.6 مليار دولار، والاردن رابعاً بــ4.4 مليار دولار".

وبحسبب التقرير، فإن "تحويلات الفلسطينيين المغتربين المقدرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.4 بالمئة في نهاية العام الماضي".

وتصدرت مصر الدول العربية بحجم تحويلات مواطنيها بـ 28.9 مليار دولار، تلتها المغرب 7.4 مليار دولار، لبنان 7.2 مليار دولار، الأردن 4.4 مليار دولار، اليمن 3.4 مليار دولار الضفة الغربية وقطاع غزة 2.6 مليار دولار، تونس ملياري دولار، الجزائر 1.9 مليار دولار، إيران 1.4 مليار دولار والعراق 1.1 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولي، حدوث نمو في تحويلات المغتربين حول العالم خلال العامين المقبلين، مرجحا نموها بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الحالي لتبلغ 714 مليار دولار، وبنسبة 4.5 بالمئة في عام 2020 لتسجل 746 مليار دولار.

وأشار البنك الدولي، إلى صلابة أداء الاقتصاد في العالم، نظرا لتحسن التوظيف في أميركا وتسارع وتيرة التدفقات المالية من روسيا ومنطقة الخليج، منوهاً إلى سلسلة من التحديات التي قد تعرقل تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، كالمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في العديد من الدول، وتبني سياسات هجرة حازمة في الكثير من البلدان المرسلة للتحويلات، وتصاعد القيود التجارية عالميا واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الكلفة الباهظة لتحويل الأموال بين البلدان.