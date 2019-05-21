إيران: نتنياهو يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية

حذر مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، من تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية، وذلك في تعليقه على خطة الولايات المتحدة عقد مؤتمر اقتصادي في المنامة كأول خطوة في تطبيق "صفقة القرن ".

وقال حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية، تعليقا على الإعلان الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يريد تحويل البحرين إلى جزيرة إسرائيلية".

كما اتهم المسؤول الإيراني، المملكة السعودية بالسعي إلى "رفع تكلفة "صفقة القرن" إلى البحرين.

وحمل قادة البحرين المسؤولية عن "ارتكاب جرائم بحق الشعوب"، قائلا: "يريدون هذه المرة الغدر بالشعب الفلسطيني".

ومساء الأحد الماضي، أعلنت أمريكا والبحرين، عن عقد "ورشة عمل اقتصادية" في المنامة في يونيو المقبل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، كأول خطوة لتطبيق "صفقة القرن".

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوات للمشاركة في "ورشة العمل"، فيما رفضت السلطة الفلسطينية المشاركة فيها ودعت الجميع إلى مقاطعتها.