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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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احتجاجًا على تمديد اعتقاله الإداري

الأسير أبو عكر يعلن عن بدء إضرابه المفتوح عن الطعام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:46 - 21 مايو 2019
بسام أبو عكر بسام أبو عكر
بنك فلسطين
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قالت زوجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة إن زوجها شرع بإضراب مفتوح عن الطعام أمس؛ احتجاجًا على تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة أشهر للمرة الخامسة على التوالي دون محاكمة أو توجيه تهمة.

وأوضحت زوجة الأسير أبو عكر في حديثٍ خاص لإذاعتنا، أن زوجها أبلغهم انه سيواصل الإضراب عن الطعام حتى يحقق حريته.

وأشارت إلى أن المحامين أكدوا أن تمديد اعتقاله تم بشكلٍ منافٍ للقوانين وقرارات المحكمة الاسرائيلية التي لا تجيز الاعتقال الإداري إلا لمدة عامين، مضيفةً أن قرار التمديد يتضمن وضعه في العزل رغم أنه يعاني من مرض ضغط الدم.

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