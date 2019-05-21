ظريف يحذر ترامب: لا تهدد إيران أبداً

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تهديد إيران قائلاً : لا تهدد إيران أبداً ! .

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: ان دونالد ترامب بتحريض من فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن زايد وبن سلمان) يأمل بتحقيق شيء فشل في تحقيقه الاسكندر (المقدوني) وجنكيز (خان) وسائر الغاصبين. الايرانيون بقوا منذ آلاف الاعوام فيما الغاصبون اندثروا كلهم.

وأضاف، أن الارهاب الاقتصادي والتهديد بإبادة النسل لن يؤديا إلى إنهاء إيران. لا تهدد اي ايراني اطلاقا. احترم؛ فهذا الاسلوب (الاحترام) يعطي ثماره.

يُذكر أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي سياق تبجحاته وتهديداته العنترية التي يطلقها بين الحين والاخر، توعد بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، حسب وصفه.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها، مساء الأحد، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!" .