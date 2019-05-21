الاحتلال يخلي المعتكفين ويعتقل عدداً من المصلين بالمسجد الأقصى

أخلت قوات الاحتلال مع حلول منتصف اللية الماضية، عشرات المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك، واعتقلت عددا منهم.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات وضباط الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، اقتحموا المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح عبر باب المغاربة، وأجبروا المعتكفين الذين تجمعوا وتواجدوا داخل المسجد القبلي على اخلائه فورا.

وأوضح المعتكفون أن قوات الاحتلال المدججة بالسلاح وفور اقتحامها المسجد القبلي أخرجت النساء بالقوة، وأيقظت كبار السن وأخرجتهم، كما انتظروا انتهاء صلاة "قيام الليل" وأخلوا المسجد من كافة المصلين.

وأضاف المعتكفون أن شرطة الاحتلال اعتقلت 4 شبان من المعتكفين من بلدة كفر قاسم.

وأوضح المعتكفون أنهم افترشوا الأرض في منطقة باب السلسلة - أحد أبواب المسجد الأقصى- ومسجد "المأذنة الحمراء" بالقدس القديمة، تأكيدا على حقهم بالاعتكاف، رافضين الاجراءات التي تتخذ بحقهم ومحاولة منع الاعتكاف في الأقصى منذ أسبوعين، حيث تكرر اقتحام المسجد واخلاء المصلين عدة مرات خلال الأيام الماضية، دون تحريك أي ساكن من أحد.

وحذر المعتكفون من انتهاك حق العبادة "الاعتكاف" معتبرين أن هذا انتهاك صارخ بحق المسجد الأقصى، وبداية التضييقيات في رمضان، قد تكون تضييقيات في سنوات قادمة من شأنها الغاء الاعتكاف بشكل كامل.

وطالب المعتكفون من النسوة والرجال الأوقاف الإسلامية توفير الاعتكاف داخل المسجد الأقصى المبارك، على غرار السنوات الماضية.