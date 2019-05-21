"إسرائيل" تزعم توسيع مساحة الصيد في غزة إلى 15 ميلاً ..وصياديو غزة لم يبلغوا رسمياً

أكد زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي اليوم الثلاثاء ، ان قوات الاحتلال لم تبلغ الجانب الفلسطيني بشكل رسمي عن توسيع مساحة الصيد لـ15 ميلاً حتى اللحظة .

وقال بكر في تصريحات خاصة ان الاحتلال ومنذ الأمس يتحدث عن توسيع مساحة الصيد ، لتعود صحيفة يديعوت صباح اليوم لتأكيد خبر توسيع مساحة الصيد وهو ما تم نفيه وفقا للصيادين المتواجدين في البحر.

بين بكر ان الصيادين المتواجدين في البحر، أكد ان الزوارق البحرية الإسرائيلية متواجدة على بعد 12 ميلاً وتمنع الصيادين من الاقتراب.

ومن جانبها صحيفة "يديعوت احرنوت" اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" قررت توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة اليوم لـ15 ميلاً .

وجاء القرار "الإسرائيلي" بعد تراجعها قبل أسبوعين عن توسعة مساحة الصيد بحجة موجة التصعيد الأخيرة ، لتعود مجدداً لزيادة مساحة الصيد بعد تفاهمات التهدئة" التي جرت بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية.

وأضافت "يديعوت"، أن هذه الخطوة تشكل جزءًا من "التفاهمات الصغيرة والهادئة" التي تم تحقيقها نهاية الأسبوع الماضي، بينما تستمر المفاوضات لتحقيق "تفاهمات أكبر".