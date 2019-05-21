السعودية: قوات الدفاع الجوي تعترض “أهدافا جوية معادية” في جدة والطائف

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الإثنين، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض “أهدافا جوية معادية” في محافظتي جدة والطائف ودمرها.

وقالت الوكالة، في تغريدة على تويتر، “قيادة القوات المشتركة للتحالف: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض أهدافا جوية معادية بمحافظتي جدة والطائف وتدمرها”، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الرياض أعلنت اعتراض، صاروخين باليستيين؛ فجر الإثنين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، غربي المملكة، وفق إعلام محلي.

وأوضحت فضائية العربية السعودية، أن الدفاعات الجوية السعودية، تمكنت من تدمير الصاروخين الباليستيين. واتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الواقعة، مذكرة أن محاولة استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، وكان آخرها في يوليو/ تموز 2017، وتم تدمير الصاروخ آنذاك.

بدورها، نفت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، في بيان، استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي. ووصفت التصريحات السعودية بأنها “ادعاءات” تهدف للتغطية على ما وصفته بـ”الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين”.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.